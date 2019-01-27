Ankara’da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, yarın kapılarını açacak. Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray karşısında 6-0 yenilerek başlayan Ankaragücü, yeni stadında taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve geçen hafta Sivasspor'u 2-0'la geçen Alanyaspor ise puan ya da puanlar peşinde olacak.

Ankaragücü - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 20.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ankaragücü'nde sakatlıkları bulunan Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Thomas Heurtaux ve cezalı Tiago Pinto karşılaşmada forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise cezalı Sackey maç kadrosunda olmayacak.

İlk 11'ler

Ankaragücü: Altay, Erdem, Yalçın, Alihan, Mehmet, Djedje, Faty, Sedat, Kenan, Moulin, İlhan

Alanyaspor: Haydar, Cenk, Merih, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Djalma, Lucas, Efecan, Fernandes, Cisse

Başkent ekibi ligde 84 gün sonra Ankara’da

Ankaragücü, Süper Lig’de 84 gün sonra taraftarıyla Eryaman Stadı’nda buluşacak. Ligde 7 haftadır kazanamayan başkent ekibi, son galibiyetini 11. haftada Osmanlı Stadı’nda oynanan Kayserispor maçında 3-1’lik skorla almıştı. Bu tarihten sonra yaptığı 7 maçta sadece bir puan elde edebilen sarı-lacivertliler, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı. MKE Ankaragücü, söz konusu müsabakalarda Çaykur Rizespor mücadelesinin yanı sıra Beşiktaş ile oynadığı 4-1 kaybettiği maçta rakip fileleri havalandırabildi. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı’nın zeminindeki bozulma sonrasında iç saha karşılaşmalarını Kayseri ve Afyon’da oynamak zorunda kalmıştı.