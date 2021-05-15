Ankaragücü - Alanyaspor (CANLI)

Kasımpaşa mağlubiyetiyle ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü, sezona Alanyaspor maçıyla nokta koyuyor. 5 maçtır kaybeden ve 38 puanla 19. sırada bulunan Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'u devirip sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. 4 maçtır kazanamayan ve 57 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi ise kötü gidişata Başkent'te son vermek ve sezonu bulunduğu konumda noktalamayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Alanyaspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibinde Börven, Korcan, Voca ve İbrahim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise kart cezalısı Moubandje'nin yanı sıra sakatlıkları süren Babacar, Salih ile Ahmet, Başkent'te olmayacak isimler.

Ankaragücü - Alanyaspor ilk11'ler:

Ankaragücü: Mert, Atakan, Erdi, Pazdan, Ante, Assane, Ali Kaan, Saba, Paintsil, Şahverdi, Badji.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Tayfur, Berkan, Umut, Efkan, Efecan, Davidson, Bareiro.

Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryamam Stadı'nda oynanacak Ankaragücü - Alanyaspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 18.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.