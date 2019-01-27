Ankaragücü - Alanyaspor (CANLI)

Ankara’da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, kapılarını açtı. Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray karşısında 6-0 yenilerek başlayan Ankaragücü, yeni stadında taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve geçen hafta Sivasspor'u 2-0'la geçen Alanyaspor ise puan ya da puanlar peşinde.

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GOOOOL - Alanyaspor 7. dakikada Djalma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk 11'ler

Ankaragücü: Altay, Erdem, Yalçın, Alihan, Mehmet, Djedje, Faty, Sedat, Kenan, Moulin, İlhan

Alanyaspor: Haydar, Cenk, Merih, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Djalma, Lucas, Efecan, Fernandes, Cisse

Ankaragücü - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 20.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ankaragücü'nde sakatlıkları bulunan Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Thomas Heurtaux ve cezalı Tiago Pinto karşılaşmada forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise cezalı Sackey maç kadrosunda olmayacak.

Başkent ekibi ligde 84 gün sonra Ankara’da

Ankaragücü, Süper Lig’de 84 gün sonra taraftarıyla Eryaman Stadı’nda buluşacak. Ligde 7 haftadır kazanamayan başkent ekibi, son galibiyetini 11. haftada Osmanlı Stadı’nda oynanan Kayserispor maçında 3-1’lik skorla almıştı. Bu tarihten sonra yaptığı 7 maçta sadece bir puan elde edebilen sarı-lacivertliler, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı. MKE Ankaragücü, söz konusu müsabakalarda Çaykur Rizespor mücadelesinin yanı sıra Beşiktaş ile oynadığı 4-1 kaybettiği maçta rakip fileleri havalandırabildi. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı’nın zeminindeki bozulma sonrasında iç saha karşılaşmalarını Kayseri ve Afyon’da oynamak zorunda kalmıştı.