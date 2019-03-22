Ankaragücü 6 eksikle Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Ankaragücü, hazırlıklarını sürdürürken milli takım kamplarında bulunan Altay Bayındır, Dever Orgill, Hadi Sacko ve Michal Pazdan’ın yanı sıra izinli olan Wilfred Moke ve Thibault Moulin katılmadı.

22 Mart 2019, Cuma 20:43
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Ankaragücü 6 eksikle Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takım kamplarında bulunan Altay Bayındır, Dever Orgill, Hadi Sacko ve Michal Pazdan’ın yanı sıra izinli olan Wilfred Moke ve Thibault Moulin katılmadı.

İzinden dönen Zaur Sadaev çalışmalara katılırken Brice Dja Djedje ve Stelios Kitsiou’nun tedavilerine devam edildi.

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