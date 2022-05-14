Ankaragücü: 1 - Boluspor: 2

14. dakikada Boluspor’da sağ çaprazda serbest vuruş kullanan Gökhan Karadeniz, topu ceza sahasına gönderdi. Karadeniz’in ortasını karşılayan Roshi meşin yuvarlağı sağ kale direğinden içeri gönderdi. 0-1
47. dakikada MKE Ankaragücü'nde sağ kanattan topla ilerleyen Güneren ceza sahası içine topu gönderdi. Altı pasta havadan gelen topa kafa ile vuran Zahid meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
72. dakikada sağ kanatta Zahid'in açtığı ortayı ceza yayı içinde değerlendiren Chahechouhe, vole ile vurduğu pozisyonda top sağ kale direği dibinden dışarı çıktı.
82. dakikada orta sahada topla buluşan Roshi topu sağ kanattan ceza sahasına kadar sürdü. Roshi'nin sağ köşeden yaptığı ortayı MKE Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda kazandığı pozisyonda Novak kaleyi gördü. Novak'ın kale üst köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
İHA