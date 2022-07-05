Kadın Voleybol Milli Takımımız, en büyük hedef olan, eylül ayındaki Dünya Şampiyonası yolunda ilerliyor. Dünya sıralamasının da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için önem kazandığı yeni sistemde, puan veren ve sadece hazırlık değil, kota anlamında da önem kazanan FIVB Milletler Ligi'nde 3. ve son ayak da Kanada'da tamamlandı. Filenin Sultanları, Ankara'daki 1. ayağı 4'te 3, Brezilya'daki 2. ayağı 4'te 2, Kanada'daki 3. ayağı da 4'te 2 olmak üzere 12 maçta 7 galibiyet, 23 puanla 7. sırada bitirdi. Ay- Yıldızlılar, 3. ayağa, ev sahibi Kanada karşısında alınan sürpriz mağlubiyetle başladı. Ardından Hollanda'yı rahat geçen Millilerimiz, bu ayağa gelene kadar hiç yenilgi yüzü görmeyen Japonya'yı yıktı. Eleme aşamasında son maçını Olimpiyat Şampiyonu ABD'yle yapan Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında maçı karar setine taşımayı başardı, ancak sonunu getiremedi. Karar setini 18-16, karşılaşmayı da 3-2 kaybeden Türkiye her şeye rağmen, ABD'den 1 puan çıkarmayı başardı.

Ev sahibi avantajıyla rakip Tayland!

Ve sıra Milletler Ligi final etabına geldi. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı final etabı, 13-17 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Filenin Sultanları, ev sahibi avantajı nedeniyle direkt olarak çeyrek finali garantilemişti. Ancak çeyrek finalde rakibini belirleyecek sıralamadaki yerini ilk 8'de yer alıp alamaması belirleyecekti. 12 maçlık 3 ayak sonunda puan durumunda 7. basamakta bulunan Ay-Yıldızlılar, 'ev sahibi bileti' ve sistem gereği, çeyrek finale 1. sıradan girdi. Yani lider olarak kabul edilen Filenin Sultanları'nın çeyrek final eşleşmesindeki rakibi, sıralamayı 8. bitiren Tayland oldu. Millilerimiz 13 ya da 14 Temmuz'da oynanacak çeyrek final maçını kazanmayı başarırsa, adını yarı finale yazdıracak. Bu arada, Türkiye eleme aşaması sonunda ilk 8 ülke arasında yer almasaydı, çeyrek finale 8. sıradan girecek ve 1. sıradaki rakiple eşleşecekti.