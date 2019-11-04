Ankara’da eskrim şöleni sona erdi

Altındağ Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda 2 gün süren eskrim organizasyonunda, 14 ilden 8 kategoride 515 sporcu yer aldı. Turnuva süresince "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında, bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için düzenlenen "Maskemi takarım, farkındalık yaratırım" etkinliğinde, sporcu, hakem, antrenör ve katılımcılar maske takarak lösemili çocuklara destek mesajı verdi.

Farkındalık etkinliği çerçevesinde, dereceye giren sporcular kürsüye de maskeyle çıktı.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Genç kadınlar kılıç:

1- Deniz Selin Ünlüdağ (06 Turkuaz Eskrim)

2- Nisanur Erbil (Samsun Eskrim)

3- Tuğçe Rana Kaya (Pars Eskrim)

3- Aylin Çakır (Bursa ferdi)

Genç erkekler flöre:

1- Turhan Berke Külcü (Marmara Eskrim)

2- Alp Eyüpoğlu (Altınyurt)

3- Baha Baykal Çetinel (Altınyurt)

3- Korel Yıldız (Anokes)

Genç kadınlar flöre:

1- Nazlı Ceren Alioğlu (Ankara ferdi)

2- Lal Ertün (Marmara Eskrim)

3- Alisa İsbir (Ankara ferdi)

3- Eda Feride Demirhan (Ankara ferdi)

Genç erkekler kılıç:

1- Emirhan Çiftci (Kastamonu Eskrim)

2- İsmail Kerem Mescioğlu (Bursa ferdi)

3- Ahmet Turgut Taflan (Vişnelik TESK)

3- Bilgehan Şahlan (Vişnelik TESK)

Büyük kadınlar kılıç:

1- Deniz Selin Ünlüdağ (06 Turkuaz)

2- Fatma Zehra Köse (Parat Ripost)

3- Iryna Shchukla (Adıyaman Eskrim)

3- Aylin Çakır (Bursa ferdi)

Büyük erkekler flöre:

1- Turhan Berke Külcü (Marmara Eskrim)

2- Muhammed Ege Coşgun (Marmara Eskrim)

3- Alp Eyüpoğlu (Altınyurt)

3- Can Alkış (Ankara ferdi)

Büyük kadınlar flöre:

1- Alisa İsbir (Ankara ferdi)

2- Selma Defne Karataban (Marmara Eskrim)

3- Eda Feride Demirhan (Ankara ferdi)

3- Almıla Birçe Durukan (Ankara ferdi)

Büyük erkekler kılıç:

1- Muhammed Anasız (Eskişehir Demirspor Kulübü)

2- Murat Topgül (Anka)

3- Muhammed Furkan Kalender (Anka Eskrim)

3- Özkan Zorlu Yıldırım (Samsun Eskrim)

AA