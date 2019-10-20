Ligin 8. haftasında Ankaragücü’ne konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11’de 5 değişiklik yaptı. Siyah- Beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Başkent deplasmanında sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlandı. Beşiktaş’ta; Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, Georges-Kevin N’Koudou ve Gökhan Gönül, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Bu futbolculardan; Dorukhan, Ruiz, Oğuzhan ve N’Koudou, Aytemiz Alanyaspor’a karşı ilk 11’de görev yapmıştı.

33 dakika oyunda kaldı

Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının devre arasında oyundan aldığı Adem Ljajic’i son maçlardaki etkisiz performansı sebebiyle Ankara deplasmanında yedek kulübesine çekti. Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak Ankara’da Douglas, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby ve Güven Yalçın’ı sahaya sürdü. Üç maçlık cezasını tamamlayan Mısırlı futbolcu Elneny, ilk 11’e döndü. Ljajic, 57. dakikada oyuna Jeremain Lens’in yerine dahil oldu. 33 dakikalık sürede takıma gol ya da skor katkısı yapamadı.