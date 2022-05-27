Fanatik Gazetesi’nin “Herkes buraya, Runatik’le Koşmaya” sloganıyla okurlarını davet ettiği bir koşu etkinliği olan Runatik, Merell Bold Union ile hem Ankara hem de İzmir’de faaliyetlerine devam ediyor.

Henüz 1 yıldır sporseverlerle birlikte olmasına rağmen birçok kişiye spor alışkanlığı kazandıran Merrell Bold Union ile bir araya gelen Runatik, Merrell Bold Union’ın düzenlediği antrenmanlar ile daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Merrell Bold Union’ın herkesi kucaklayan yapısı Runatik’in koşu çağrısıyla da paralellik gösteriyor. Merrell Bold Union ile koşmak için hiçbir şart bulunmuyor. Topluluğun tüm antrenmanları ücretsiz düzenleniyor. Merrell Bold Union’ın bizlerden tek beklentisi: “Spor yapmaya hevesli olmak ve bol bol gülümsemek.

SIFIRDAN BAŞLA!

Merrell Bold Union ve Runatik antrenmanları ile koşuya sıfırdan başlamak mümkün. Yürü-koş ekipleri sayesinde birçok kişi sıfırdan başlayıp, kilometrelerce koşmaya başlamış bile.

TEK AMAÇ: SPORTİF BİR YAŞAM

Runatik ve Merrell Bold Union birlikte daha fazla kitleye ulaşmak ve koşu sporunu daha çok kişiye tanıtmayı hedefliyor.

HER ŞEY TEK UYGULAMADA

Merrell Bold Union, Runatik ile hem İzmir’de hem de Ankara’da antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Etkinliklerin takibi için başka hiçbir koşu grubunda olmayan bir uygulama geliştiren Merrell Bold Union, birlikte koşmanın tadını çıkarabilmek için sizi antrenmanlarına davet ediyor. Nasıl mı? Android ya da iOS telefonunuzdan Bold Union uygulamasını indirmeniz yeterli. Uygulama kullanmıyorum derseniz, “boldunion” instagram hesaplarına da mesaj atabilirsiniz.

Bundan sonra, aynı vizyonda hareket eden Runatik ve Merrell Bold Union’ı yollarda birlikte çok göreceğiz! Bu iki oluşum düzenledikleri etkinlikler ile ilham vermeye ve pozitif enerji yaymaya devam edecek gibi görünüyor.