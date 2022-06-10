Ankara Keçiörengücü U-19 kupasına kavuştu

Kulüp yöneticilerinden Başkanvekili Mehmet Ali Kol, Mali İşler Sorumlusu Sami Talay, Kulüp menajerleri Abuzer Şahin ve Ahmet Cingöz, U-19 Teknik Direktörü Özgür Engin ve antrenörlerin de katılım sağladığı törende tüm futbolculara madalyaları takdim edildi.

TFF Elit U-19 B liginde Türkiye 2. olan Ankara Keçiörengücü U-19 takımı madalya törenin ardından kupasını TFF Ankara Bölge Müdürü Barış Hikmet Topçu'dan aldı.

Sezon boyunca verdikleri zorlu mücadelenin karşılığını bu kupayı kaldırarak aldıklarını belirten mor-beyazlı futbolcular yeni sezonu şampiyon olarak bitirmeyi hedeflediler.

Kulüp menajeri Abuzer Şahin, futbolcuları tebrik ederek, "Bu başarı hepinizin büyük bir mücadele vererek Türkiye 2.si oldunuz. Bizler sizi hep takip ediyoruz ve desteğimizi hiçbir zaman esirgememeye devam edeceğiz A takımda görmeyi temenni ediyoruz ama bu sizin elinizde asla pes etmeyin mücadeleden vazgeçmeyin. tekrar tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim." dedi.