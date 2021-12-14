Maç periyodu olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bir haftada 3 maç oynayacaktık. İlk ayağını Ankara'da, Bandırmaspor ile oynadık. Kadro derinliğimiz çok fazla olmadığı için zorlu bir periyottan geçeceğimizi biliyorduk. Manisa FK da özellikle sezon başında yaptığı transferlerle ön plandaydı. İyi bir takıma karşı deplasmanda etkili oynadık. Oyundan hiç kopmadık. Bugün bir puana artı gözüyle bakıyoruz ancak galibiyet almamak içten bile değildi. Artık bu maçı unutup cumartesi günü oynayacağımız Erzurumspor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

İHA