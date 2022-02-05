Ankara Keçiörengücü-Samsunspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig hedefleyen Karadeniz ekibi, zorlu deplasmanda yara alırken tehlikeli bölgeden uzak durmak isteyen Keçiören 1 puana üzülmedi. Kritik maçta geriye düşen Samsunspor’da kaptan Yasin Öztekin enfes bir voleyle takımına beraberliği getirdi. Kırmızı-Beyazlılar, 34 puanla Play-Off hattının dışında kaldı. Başkent ekibi ise haftayı 27 puanda tamamladı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Emrah Ünal xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogun Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 37 xx), Muharrem Cinan xx, Alhassan Adamu xx, Taşkın Çalış xx (Uğur Utlu dk.71 xx), Iskandarli xx (Ali Yavuz Kol dk. 71 xx), Uzodimma xx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Ziya Alkurt dk. 84 ?)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, İbrahim Mirza Aral, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Alaaddin Okumuş xx, Yunus Emre Çift xx, Bateau xx, Soner Gönül xx, Hasan Kılıç xx, (Recep Burak Yılmaz dk. 75 xx) Osman Çelik xx, Yasin Öztekin xx, Cihan Karaman xx (Tallo dk. 46 xx, Tolcay Ciğerci dk. 54 xx), Fofana xx, Tomane xx

Yedekler: Aykut Özer, Hüseyin Öztürk, Savicevic, Berk Taşkın, Melih Okutan, Polat Yaldır, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Alhassan Adamu (dk. 23) (Keçiörengücü), Yasin Öztekin (dk. 64) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Alhassan Adamu (Keçiörengücü), Bateau (Samsunspor)