TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Ankara Demirspor’dan Mustafa Tahir Babaoğlu, Manisa FK’den Oğuzhan Erdoğan, Arnavutluk ekibi Tirana’dan Edon Hasani, Gençlerbirliği’nden Emre Gündoğdu, Adana Demirspor’dan Emre Uruç ve Kırklarelispor’dan Malik Karaahmet’yi kadrosuna katan Başkent ekibi, KF Dukagjini forması giyen 24 yaşındaki Kosovalı orta saha Ilir Mustafa ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni transferimiz İlir Mustafa'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Kosovalı orta saha oyuncusu Ilir Mustafa, Ankara Keçiörengücü ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.