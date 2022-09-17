Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK maç sonucu: 3-2

7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda, savunmadan topu uzaklaştırmak isteyen Olanare ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

21. dakikada sağ kanattan Lameira’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Tozlu, savunmadan önce yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi ve skora eşitlik getirdi. 1-1

34. dakikada Keçiörengücü sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Bekir Kardeniz’in ceza sahası içerisine gönderdiği orta sonucu yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Aykut Demir, yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

37. dakikada Hamza Gür, orta sahadan kaptığı topla ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

51. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermezden dönen top tekrar Muhammed'in önünde kaldı. İkinci pozisyonda yine Göktuğ geçit vermedi.

60. dakikada topla buluşan Rashad Muhammed sağ kanattan aldığı topu ceza sahasına kadar sürdü. Kaleci ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, savunmanın arasından iyi yükselen Muharrem Cinan kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek takımının 3. golünü kaydetti. 3-1

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Olanare’nin ortasıyla buluşan Eren Tozlu, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla gönderdi. 3-2

İHA