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Ankara Keçiörengücü - Boluspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile Boluspor puanları paylaştı.

08 Ekim 2022, Cumartesi 15:45 Son Güncelleme:
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Ankara Keçiörengücü - Boluspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada kaleci Metin Uçar’ın uzun pasında topla buluşan Bardhi pasını Rashad’a attı. Rashad’ın şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba sol köşeye uzanarak şutun gol olmasını engelledi.

43. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Karadeniz’in ortası sonucu topla buluşan Gökhan Alsan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

72. dakikada sol kanattan köşe vuruşu kazanan Keçiörengücün’de topun başına geçen Bardhi’nin ortası sonucunda ceza sahasında Taha Batuhan Yayıkcı’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Ogün Kamacı xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkçı, Mikail Okyar (Melih İnan dk.55), Rashad Muhammed (Camara dk.72), Bekir Karadeniz (Aykut Çeviker dk.79), Babaei (Eze dk.45), Bardhi, Olawoyin

Yedekler: Bora Güngör, Abdullah Aydın, Muhammed Emin Sarıkaya, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar (Bregu dk. 85 ?), Gökhan Karadeniz (Furkan Demir dk.67), Landel, Gökhan Alsan (Melih Okutan dk.53), Kajamba (Posmac dk.85 ?), Balde (Burak Asan dk.66)

Yedekler: Selmani, Arda Köksal, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Gökhan Alsan (dk.43), (Boluspor), Taha Batuhan Yayıkcı (dk.72) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Rashad Muhammed, Mikail Okyar, Bardhi, Taha Batuhan Yayıkcı (Keçiörengücü), Onur Ulaş, Tugay Kaçar, Çağlar Şahin Akbaba (Boluspor)

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