Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor maç sonucu: 3-1

8. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahası sol tarafında buluşan Ogün Bayrak bekletmeden içeriye oynadı. Topla buluşan Hamza Gür yaptığı vuruşla ağları sarstı. 1-0

30. dakikada ceza sahası yayının önünde topu kazanan Ali Yavuz’un bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

35. dakikada orta sahanın ilk metrelerinde topla buluşan Hamza Gür, ceza sahası önüne kadar kat etti. Gür’ün vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

48. dakikada rakip ceza sahası önüne gönderilen uzun topla buluşan Hamza Gür, bekletmeden sol taraftaki Ali Yavuz’a oynadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Yavuz, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

83. dakikada orta sahada topu kapan Kore takım arkadaşı Birol Parlak’a derinlemesine bir pas gönderdi. Topla ceza sahası içerisinde buluşan Birol boşta olan takım arkadaşı Ambrose’ye oynadı. Ambrose yaptığı vuruşla fileleri sarstı. 2-1

90+2. dakikada topla buluşan Olawoyin ceza sahası yakınlarına kadar kat ettikten sonra topu içeriye çevirdi. Birol müdahale ederken yaptığı ters vuruş sonucu topu kendi ağlarına gönderdi. 3-1

İHA