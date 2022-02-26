Ankara Keçiörengücü: 1 - Tuzlaspor: 0

2. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak’ın ceza sahası içerisine yolladığı topa yükselen Hamza Gür’ün kafa vuruşunda top, kaleci Emre’nin müdahalesi sonucu dışarıya çıktı.
18. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası yakınlarına kadar gelen Hamza Gür, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
31. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahası içerisine kadar giren Ezeh, topu Sedat Şahintürk’e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Şahintürk’ün vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
76. dakikada Metincan’ın ceza sahası dışından yaptığı ortada topla buluşan Onat’ın vuruşunda meşin yuvarlak top az farkla dışarıya gitti.
İHA