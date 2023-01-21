Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 16. haftası açılış maçında lider Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yendi. İlk yarıyı tek yenilgiyle lider kapatan Halkbank, 2. yarıda rakiplerine rövanş vermeden yoluna devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali garantileyen Mavi-Beyazlılar, Spor Toto'nun konuğu olduğu maçta 3-1'lik skorla bu sezonki 15. galibiyetini aldı. Halkbank ilk yarıda da Spor Toto'yu set vermeden yenmişti.