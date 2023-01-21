Ankara derbisi Halkbank'ın!
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 16. haftası açılış maçında lider Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yendi. İlk yarıyı tek yenilgiyle lider kapatan Halkbank, 2. yarıda rakiplerine rövanş vermeden yoluna devam ediyor.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 16. haftası açılış maçında lider Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yendi. İlk yarıyı tek yenilgiyle lider kapatan Halkbank, 2. yarıda rakiplerine rövanş vermeden yoluna devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali garantileyen Mavi-Beyazlılar, Spor Toto'nun konuğu olduğu maçta 3-1'lik skorla bu sezonki 15. galibiyetini aldı. Halkbank ilk yarıda da Spor Toto'yu set vermeden yenmişti.