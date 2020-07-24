Ankara Demirspor - Tuzlaspor (CANLI)
TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Ankara Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Başkent ekibi çeyrek finalde Sakaryaspor'u, İstanbul temsilcisi ise Kastamonuspor'u elemişti. Kritik maçın kazananı finalde Manisa FK - Sancaktep FK galibiyetle kozlarını paylaşacak. Ankara Demirspor - Tuzlaspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
TFF 2. Lig Play Off heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalde Sakaryaspor'u eleyen Ankara Demirspor ile Kastamonuspor'u Batuhan Karadeniz'in penaltısıyla avlayan Tuzlaspor, finale çıkmak için kozlarını paylaşıyor. Normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini eleyen taraf finalist olacak. Finale çıkan takım Manisa FK - Sancaktepe FK eşleşmesinin galibiyle TFF 1. Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.
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İki takım arasında oynanan lig maçını Ankara Demirspor deplasmanda Hasan Küçcük'ün golüyle kazanmıştı.
Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 57 puanla lider Bandırmaspor'un ardından ikinci sırada yer almıştı. Tuzlaspor ise 53 puanla 4. basamakta kendisine yer bulmuştu.
Ankara Demirspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda
Calista Sports Center'daki mücadele saat 20.00'de başladı. Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çaldığı 90 dakika A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.