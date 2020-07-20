Ankara Demirspor - Sakaryaspor (CANLI İZLE)

TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselecek son takım Play-Off maçlarının ardından belli olacak. Kırmızı Grup'ta topladığı 57 puanla sezonu 2. sırada bitiren Ankara Demirspor ile 51 puanla 5. sırada yer alan Sakaryaspor, çeyrek final maçında kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alt liglerin tescil edilmesine tepki göstererek profesyonel şubesini kapatan Ankara Demirspor yönetimi geri adım atmış ve takımı Play-Off'lara götürme kararı almıştı.

Şampiyonluğu Bandırmaspor'a kaptıran Başkent ekibi, Play-Off'larda mutlu sona ulaşıp TFF 1. Lig'e yükselmek istiyor. Üst üste 2 final kaybeden Sakaryaspor ise galibiyete uzanıp, final öncesi ilk adımı atmanın peşinde. Son 10 yıldaki Play-Off maçlarında 2 kez şampiyonluk kazanan ve 3 kere üzüntü yaşayan Sakaryaspor, katılacağı son Play-Off’larda şampiyonluğu hedefliyor.

Ankara Demirspor - Sakaryaspor hangi kanalda, saat kaçta?

Mardan Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.00'de başladı. Halis Özkahya'nın yönettiği 90 dakika A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

Ankara Demirspor - Sakaryaspor ilk 11'ler:

Ankara Demirspor: Emre, Kamil, Ahmet, Taner Koç, Burak, Çağrı, Hasan, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir

Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Alper, Hamza, Yasin Arslan, Serkan, Onur Eriş, Azad Filiz, Sinan, Berk İsmail

Ankara Demirspor - Sakaryaspor maçının kazananı, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor mücadelesinin galibi ile 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Ekonomik ve yönetimsel çalkantılara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen yeşil siyahlı takım, 6'ncısını oynayacağı Play-Off'lardaki maçların hepsini kazanarak şehrine şampiyonluğu getirmeyi hedefliyor.

Salgın nedeniyle liglere verilen arada Kırmızı Grubun ikinci sırasında yer alan başkent ekibi, tescil kararına tepki göstererek, "Bizim şampiyonluk şansımız vardı. Bu elimizden alındı. bu nedenle futbol şubemizi kapattık" açıklamasını yapmıştı. Tahkim Kurulu'na da başvuran lacivert-mavili ekip, bu kararından geri adım attı.