Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor ise 65 puanla 4. sırada sezona nokta koyan Ankara Demirspor, play-off çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Evinde 10 maçtır kaybetmeyen Başkent ekibi, bu serisi zorlu maçta sürdürmeye çalışacak. Son 11 deplasmanda sadece 1 kez yenilen Kocaelispor ise evine avantaj biletiyle dönmeye çalışacak. Normal sezonda iki takım arasında oynanan 2 maçı da Kocaelispor (3-1 (d) ve 3-0) kazandı. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Ankara Demirspor - Kocaelispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSDD Ankara Demirspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği 90 dakikayı futbolseverler, misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Ankara Demirspor - Kocaelispor maçı öncesi önemli bilgiler

Ankara Demirspor sahasında 10 maçtır kaybetmezken bu seride 7 galibiyet aldı. Normal sezonda iki takım arasında oynanan 2 maçı da Kocaelispor (3-1 (d) ve 3-0) kazandı.

Ankara Demirspor üst üste ikinci kez Play-Off oynuyor. Başkent ekibi geçen sezon Sakaryaspor’u eleyip grup finalinde Tuzla’ya (0-2) elenmişti.

Kocaelispor son 11 deplasmanda 1 kez (Uşak (d) 0-2) kaybederken, 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.