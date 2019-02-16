Ankara Demirspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta müsabakasında Ankara Demirspor evinde Yılport Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.

16 Şubat 2019, Cumartesi 15:45
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Ankara Demirspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1

Stat: TCDD Ankara Demirspor 

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Ahmet Şimşek xx, Murat Temel xx 

Ankara Demirspor: Emre xx, İsmail x, Hakan x, Ramazan x, Hakan Vural Koçaslan x (Orhan dk. 65 xx), Safa xx, Serkan x (Akın dk. 76 x), Murat x (Umut dk. 55 x), Abdulsamet xx, Mustafa x 

Yılport Samsunspor: Ahmet xxx, Oğuz, Ramazan xx (Savaş dk. 81 ?), İlyas x (Abdulkadir dk. 58 xxx), Erhan x, Nuri xx, Cenk xx, Erhan Kartal xxx, Okan xx, İshak xxx, Samet x (Bahattin dk. 42 xx) 

Gol: Abdulkadir (dk. 60) (Yılport Samsunspor) 

Sarı kartlar: Abdulsamet, Umut (Ankara Demirspor) 

İHA

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