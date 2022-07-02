Türkiye Taekwondo Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası 14-20 Haziran tarihleri arasında Nadir Özsoy Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası adı altında Sivas’ta yapıldı. Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya 75 ilden 851 kulübe bağlı 2 bin 500’ün üzerinde sporcu katıldı.

Nadir Özsoy Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 65 kilo Ahmet Boğaçhan Ceylan altın, 55 kilo Sıla Irmak Uzunçavdar altın, 45 kilo Emre Talha Evin gümüş ve 37 kilo Bilge Nur Karakurt bronz olmak üzere şampiyonada iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Bu sonuçla beraber Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı, Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası’nda yarışacak olan Yıldızlar Milli Takımı'na üç sporcu vererek Milli Takım ’a en çok sporcu veren takım oldu.

Müsabakaların ardından açıklamalarda bulunan Ankara BBSK Taekwondo Teknik Direktörü Ali İhsan Negiz, "Gençler Milli Takımı'na en çok sporcu veren takım olduktan sonra Yıldızlar Milli Takımı’nda da bu unvanı korumak bizi oldukça mutlu etti. Bulgaristan’da düzenlenecek olan Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda kulübümüzden toplamdan altı sporcumuz yarışacak. Sporcularımızın her birinin kişisel dereceleri ve başarı öyküsü çok güçlü. Ülkemize dünya şampiyonlukları getireceğimize inanıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevdet Toptaş ise, "Ulusal olarak yakaladığımız başarı ivmemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalarla taçlandırmak istiyoruz. 19-22 Mayıs-2022 tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenen Para-Taekwondo Avrupa Şampiyonası’nda sporcumuz Nurcihan Ekinci Avrupa şampiyonu olmuştu. Önümüzdeki ay Bulgaristan’da yapılacak olan 2022 Yıldızlar ve Gençler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemize altın madalyalar getirip tekrar İstiklal Marşımızı okutarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Sporcularımıza dünya arenasında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.