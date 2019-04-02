Ankara Adliyespor: 3 - Serik Belediyespor: 0

TFF 3. Lig’de 29. hafta, tek maçla başladı. Ankara Adliye Spor, seyircisi önünde oynadığı Serik Belediyespor karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Alınan farklı galibiyetin ardından Ankara Adliyespor soyunma odası
TFF 3. Lig’de 29. hafta, tek maçla başladı. Ankara Adliye Spor, seyircisi önünde oynadığı Serik Belediyespor karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Alınan farklı galibiyetin ardından Ankara Adliyespor soyunma odası
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