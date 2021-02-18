Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Türkiye'nin en eski stadlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda yenilenecek olan stadın adı Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu olarak değişecek.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na nasıl gidilir?

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na gitmek istiyorsanız bunun için otobüs ya da metro hatlarını kullanabilirsiniz. Ankara'nın herhangi bir noktasından bineceğiniz 185-1, 355, 419-5, 502 numaralı otobüsler sizi Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na götürecektir. Aynı zamanda Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Ankara Tren Garı'na oldukça yakındır ve havalimanı güzergahı üzerinde yer almaktadır. Bu sebeple şehir dışından geldiğinizde de Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na ulaşmak zor olmaz.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu kapasitesi ne kadar?

15 Aralık 1936 tarihinde açılmış olan Ankara 19 Mayıs Stadyumu, 19209 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Stadyumun açılış organizasyonunda Mustafa Kemal Atatürk de bulunmuştur. Stadın mimarı ise İtalyan Paolo Vietti-Violi'dir.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu kaç kişilik?

19209 kişilik kapasiteye sahip olan stadın 2018 yılında yıkım işlemleri gerçekleşti. Gerek kapasitesinin düşük olması, gerekse de UEFA standartlarına uygun olmaması sebebiyle yerine yeni bir stat yapılmasına karar verildi.

Bu yeni stadın UEFA adaylıklarında ve büyük turnuvalarda kullanılabilmesi amaçlandı. Yeni yapılacak olan stadın gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra 55000 kişilik olmasına karar verildi. Çünkü Ankara'da bulunan bir diğer stadyum olan Eryaman Stadyumu, beklentileri karşılayacak kadar büyük ve kaliteli bir stat değildi.