Doktor, hastada kalp krizi tehdidinin ciddiyetini gösteren şikayetleri tespit ettiğinde, testlere gerek duyulmadan anjiyo işlemini başlatır. Akut kalp krizi esnasında da doğrudan anjiyo işlemine geçilmektedir.

Anjiyo nedir?

Koroner damar adı verilen ve kalbi besleyen damarların görüntülenmesine anjiyo denir. Damar sertliği olarak da bilinen koroner arter hastalığında hastalığın belirtileri ortaya çıkmaya başladığı anda kullanılan bir yöntemdir.

Kalp damarlarının görüntülenmesindeki amaç, tıkalı damarı anında tespit etmek ve kalp krizine karşı erken teşhis konmasıdır. Ayrıca anjiyo sayesinde kalp krizini başladıktan sonra ilk iki saat içinde durdurulabilmektedir.

Hastanın şikayetleri göz önüne alındığında durum düşünüldüğü kadar ciddi değilse, ikinci yönteme başvurulur. Durum çok acil olmadığı zaman güç testi ve sintigrafi testi yapılarak, kalpte kanlanma yetersizliğine ait bulgular saptanmaktadır.

Anjiyo nasıl yapılır?

Anjiyo işlemi öncesinde hastaya bazı hazırlıklar yapılmalıdır. Daha sonra hasta anjiyo yapılacak odaya alınır. İşlem hangi bölgeye yapılacaksa, alan dezenfekte edilir ve diğer alanlar steril bezlerle örtülür.

Anjiyo işlemi, sınırlı uyuşturma altında yapılan bir işlemdir. Gerekli görüldüğü takdirde, hastanın rahatlaması için sedatif ilaçlar verilir. Anjiyo genel olarak bilek ya da kol bölgesinden yapılır. Bölgeye uygun ince tüplerden takılır.

Vücudumuzdaki tüm damarlar birbirleri ile bağlantılıdır. Açık olan tüpün içerisinden daha ince bir tüp daha geçirilerek damar yolu boyunca ilerletilir. Yapılan işlemin tamamı monitörden izlenmektedir. Bu yolla kalpte bulunan koroner damarların çıkışına gidilir.

İşlemin bu aşamasına gelindiğinde ise vücuda ilaçlı bir sıvı enjekte edilir. Bu sıvı sayesinde damarların fotoğrafları çekilir ve böylece damarlardaki tıkanıklar başta olmak üzere diğer tüm problemler belirlenir.

Anjiyo ne kadar sürer?

Anjiyo işlemi 10 ile 15 dakika içerisinde yapılan bir işlemdir. İşlem bittikten sonra bölgede kanama olmaması için baskı uygulanır. Anjiyo işlemi kasıktan yapıldıysa hasta 6 saat kadar gözlem altında tutulmaktadır. Kol ya da bilekten yapıldığında yalnızca 1 saat kadar gözlem altında kalması yeterli olacaktır.

Anjiyonun riskleri nelerdir?

Anjiyo kolay bir işlem gibi gözükse de aslında değildir. Tabi bu durumda bazı riskleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Kasıktan yapılan işlemlerde baskı doğru şekilde yapılmazsa neredeyse dize kadar inen morarmalar baş gösterecektir. Fakat baskı doğru yapıldığında sadece yapılan alanda morarma ve ağrı olması normaldir.

Hasta kan sulandırıcı herhangi bir ilaç kullanıyorsa kana görülebilir. İyi yapılmamış bir anjiyo işlemi sonrasında atardamar girişinin zedelenmesi ön görülebilir. Bu yüzden anjiyo olacağınız sağlık kurumunun standartlarına çok dikkat etmek gerekmektedir.

Hastanın böbrek yetmezliği varsa, anjiyo sonrasında hastalığın ilerlediği görülebilir. Fakat böbrek yetmezliği olan bir hastanın damar tıkanıklığı durumu ciddi ise bu risk görmezden gelinmek zorundadır. Hasta hemen anjiyoya alınır.

Anjiyonun yapılma amacı nedir?

Anjiyo işlemi sayesinde;

Damarlarda meydana gelen tıkanıklıklar,

Yapısal bozulmalar,

Daralan bölgeler,

Organlarda meydana gelen hasarlar kolayca tespit edilir.

Diğer yandan;

Bacaklarda ve kollarda olan damarlar,

Beyin damarları,

Akciğere bağlanan damarlar,

Kalp damarları,

Karındaki tüm organlara bağlı olan damar yolları anjiyo sayesinde rahatlıkla görülebilir. Bu yüzden bedeninizin verdiği sinyalleri takip etmeniz gerekmektedir.

Hangi durumlarda anjiyo yapılması gerekir?

Vücudunuzun verdiği sinyallere dikkat etmeniz gerektiğini belirttik. Peki, nedir bu sinyaller? Hangi durumlarda hastaya anjiyo yapılması gerekmektedir;

Tüm hastalarda görülen ilk belirti göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı olan hastalara,

Kalp krizi riski taşıyan ve kalp krizi geçirenlere,

Efor testi pozitif ise,

Eko sırasında kalp kasılması görülenlere,

Talyum testi sonrasında,

Bilgisayar anjiyosu şüpheli göründüğünde,

Kalp kapağı hastalığı olanlara,

Kalp ameliyatı haricinde şeker hastası olup önemli bir cerrahi işlem görecek kişilere,

By Pass olan hastalarda kontrol amacıyla,

40 yaş üzeri kişilerde herhangi bir ameliyat öncesinde, gerekli görüldüğünde,

Stent takılan hastalarda kontrol amaçlı yeniden anjiyo yapılmaktadır.

Anjiyo işlemi yaptırmak ölüm riski taşıyor mu?

Anjiyo işlemini fobi haline getirmeniz gereksizdir. Çünkü işlem herhangi bir şekilde ölüm riski taşımaz. Zaten iyi bir hekim böyle bir risk durum söz konusu olsa anjiyo işlemini yapmayacaktır. Bu yüzden hastane ve doktor seçimini yaparken çok dikkatli olmanız gerekmektedir.

Aksine anjiyo damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskinizi azaltacak bir işlem olmasından dolayı öldürmek yerine hayat verecektir. Çok geç kalınmadan hangi damarların tıkanık olduğu ya da hangi damarların yüzde kaç oranında tıkanıklığa gittiği saptanır. Bu sayede henüz damar tıkanmadan ilaç tedavisine geçilerek bile hastalığın üstesinden gelinebilir.