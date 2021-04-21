Spor Hukuku Uzmanı Anıl Dinçer, Süper Lig sürecini şu sözlerle değerlendirdi: Bu durum birçok davayı bir araya getirebilir. Futbolda emsali yok ancak geçmişte Uluslararası Paten Federasyonu, sürat pateni sporcularının diğer düzenlenen yeni müsabakalara katılımını yasakladı. Sporcular, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanı’na başvurarak davayı kazandılar. Almanya’da Güreş Federasyonu da benzer bir yasak koydu ve Ocak ayında yerel mahkeme sporcuları haklı buldu. Bunun nedeni ise tek bir federasyonla tekel kurulamayacağı ve sporcuların rekabet ile yarışma hakkının kısıtlanamayacak olmasıydı.

İki temel görüş var

Süper Lig de, UEFA ve FIFA kararlarına karşı Avrupa Adalet Divanı’na, katılımcı kulüpler de ülkelerindeki yasaklara karşı yerel mahkemelere başvurabilir. Avrupa’da bu kararların siyasi olabileceği konuşuluyor. İki temel görüş var. Birincisi bu davayı Avrupa Süper Ligi ve kulüplerinin kaybedeceği yönünde. Ortaya konan tez, kulüplerin tekel kurmaya çalışması. Diğer görüş ise tam tersini savunuyor.

Yarışma hakkı konusu

Onların üzerinde durduğu konu, UEFA ve FIFA’nın tekel olduğu, yasakçı yaklaşımla sporcuların yarışma hakkını elinden aldığı ve bunun rekabet hukukuna aykırı olduğu yönünde. Kişisel olarak bu yeni oluşumunu desteklemesem de, yasaklanmasının hukuka aykırı olduğu görüşündeyim. Ancak, Avrupa Süper Ligi ve Kulüpleri haklı bulunsa dahi, spor federasyonları ve özellikle hükümetler, şimdiden başka yasaklarla engel çıkarma planlarına başladılar bile.



