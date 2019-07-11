Anıl Atağ, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da

Manisa Büyükşehir Belediyespor, en son Giresunspor forması giyen kaleci Anıl Atağ'ı kadrosuna kattı.

11 Temmuz 2019, Perşembe 19:00
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Anıl Atağ, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da

TFF 2'nci Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Giresunspor forması giyen kaleci Anıl Atağ'ı kadrosuna kattı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'ın da katıldığı imza töreninde 29 yaşındaki file bekçisi 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten kaleci Anıl, "Manisa'da bu sene şampiyonluk yaşayacağıma inanıyorum" dedi. Ankaragücü altyapısında yetişip Bandırmaspor'da profesyonel olan Anıl, Manavgatspor, Sandıklıspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da görev aldı.

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