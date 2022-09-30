Geçtiğimiz sezonu 41 puanla 14. sırada tamamlayan Angers, bu sezon ilk 6 maçı galibiyetsiz geçmişti ancak milli ara öncesinde oynadığı 2 maçtan 6 puan çıkarmasını da bildi. Takımın en formda ismi Sofiane Boufal (3 gol - 2 asist) cezalı. Hücumdaki ciddi alternatiflerden biri olan Lois Diony (8 maç - 2 gol) antrenmanda çapraz bağları koparttı ve muhtemelen sezonu kapattı. Sezona Paul Bernardoni ile başlayan ancak istediğini alamayınca Yahia Fofana'ya geçiş yapan TD Gerald Baticle, bu tercihinde ısrar edecek gibi duruyor. Savunmanın önünde "Batista Mendy & Nabil Bentaleb" oynayacak. Boufal'ın yokluğunda Sada Thioub sol kanada yakın görev yapacak. Hücumun diğer parçaları Azzedine Ounahi, Adrien Honou ve Abdallah Sima olacak. Sima'yı kanat yerine merkezde, Honou'yu merkez yerine kanatta izleyebiliriz...

ANGERS - MARSİLYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Jorge Sampaoli sonrası Marsilya'nın başına geçmesi büyük tepki toplayan Igor Tudor, sezonun 3. haftası oyuncu tercihleriyle ve yaptığı değişikliklerle de şimşekleri üzerine çekmişti ancak 8 haftayı yenilmeden 20 puanla ve lider PSG'nin 1 puan arkasında geçti. Manchester United'dan kiraladıkları stoper Eric Bailly ve Arsenal'den kiralanan sol bek Nuno Tavares dışında takımda göze çarpan eksik yok. Tavares'in yerine Sead Kolasinac'ı orta dörtlünün solunda izleyeceğiz. Tudor'un savunma üçlüsünü "Mbemba, Gigot & Balerdi" şeklinde oluşturması bekleniyor. Fransız kaynaklar milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i ilk 11'de değil yedekler arasında göstermiş. Hücumda Alexis Sanchez'e Matteo Guendouzi ve Amine Harit destek verecek...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Marsilya bu sezon deplasmanda oynadığı 3 lig maçının tamamında ilk yarıları önde kapatırken; Angers evindeki 4 maçın hiçbirinde soyunma odasına skor avanatajı alıp gidemedi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Marsilya'nın bu sezon ligde oynadığı 8 maçın 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. Deplasmanda 3/3!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Marsilya kazanır" oldu! %38'lik kesim Fransa Ligue 1'de sezona flaş bir giriş yapan Marsilya'dan Raymond Kopa'da 3 puan bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.