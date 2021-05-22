Fransa Ligue 1'de tarihi günlerden biri yaşanacak. Sezon boyunca Mbappe, Neymar, Di Maria ve Veratti gibi süperstarların formasını giydiği PSG'nin önünde yer alan Lille, son maçında Angers deplasmanına çıkacak. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Kırmızı-Beyazlı ekip, bitime 1 hafta kala PSG'nin 1 puan önünde yer alıyor. Lille, eğer karşılaşmayı kazanırsa 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak noktalayacak. Lille'in berabere kalması halinde ise Kuzey takımının kupayı müzesine götürebilmesi için ikinci sırada yer alan PSG'nin puan kaybetmesi gerekiyor.

Angers - Lille maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

23 Mayıs Pazar günü Benoit Bastien'de oynanacak maçı Raymond Kopa yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Angers - Lille muhtemel 11'ler:

Angers: Bernardonl, Manceau, Pavlovic, Thomas, Capelle, Amadou, Bobichon, Fulgini, Thioub, Melali, Bahoken

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Djalo, Botman, Reinildo, Andre, Soumare, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz

Gözler yine Burak Yılmaz'da

Genç bir kadroya sahip olan Lille'i sırtlayan isim ise Burak Yılmaz oldu. 35 yaşındaki yıldız, tecrübesi ile takımına çok büyük bir katkı verirken, Angers maçında da gözler yine onun üzerinde olacak. Son 6 maçta 6 gol ve 1 asist yapan yıldız oyuncuya, bu sezon son kez çok önemli bir iş düşecek.

38 gollük katkı

Milli futbolcularımız Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne çok önemli bir katkı verdi. Savunmanın vazgeçilmez ismi sağ bek Zeki Çelik 28 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı, 31 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist yaptı. Golcü Burak Yılmaz ise 27 mücadelede 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.