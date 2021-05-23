Angers - Lille maçı iddaa yorumları! Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Napoli – Hellas Verona: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Real Valladolid – Atletico Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i Ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Son maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi için yarış kızıştı. Napoli için işin güzel yanı, kazandığı takdirde Juventus’un alacağı sonuca bakmaksızın Devler Ligi biletinin sahibi oluyor. Verona hedefsiz. Barak’ın cezası, skor üretme şanslarını da bir hayli düşürüyor. Napoli’nin kazanmasını bekliyorum. ‘MS 1 ve 4.5 alt’ tercihine güveniyorum.

Angers - Lille : Maç Sonucu 2

İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Angers - Lille mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %70’i karşılaşmada Lille’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

2011’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Rudi Garcia’nın Lille’inden tam 10 yıl sonra mutlu sona bir hayli yaklaşan Galtier’nin ekibi, kral Burak Yılmaz önderliğinde Angers deplasmanından da 3 puan çıkardığı takdirde 5. kez lig şampiyonluğu unvanını kazanmış olacak. Angers’nin hedefi olmadığından, ekstra bir motivasyonu da olmayacak haliyle. Lille’den şu aşamada dramatik bir kayıp beklemiyorum doğrusu. Kazanıp, 10 yıllık hasrete son verirler.

Bologna - Juventus: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Serie A karşılaşması Bologna - Juventus mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %66’sı karşılaşmada Juventus’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

İtalya kupasını kazanarak moral seviyesini yukarıya taşıyan Juventus, bu maçı kazanıp Milan’ın puan kaybını bekleyecek. Son maçlarda arzulu bir Juventus izliyoruz. Hedefiz Bologna karşısında kazanmalarını beklemek mümkün. Alternatif bahis için önerim, TGS 2,3 olacak.