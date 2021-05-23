Son haftalarda oldukça formsuz durumda olan, PSG'ye kupa çeyrek finalinden farklı kaybeden Angers, sadece küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Dijon karşısında kazanıp ligde kalmayı başardı. Orta sahadan Lassana Coulibaly cezalı, ön libero Ibrahim Amadou sakat. Sağ bek Vincent Manceau şüpheli, savunmanın bel kemiği diyebileceğimiz kaptan Ismael Traore da sakat. Hatta sağ bek alternatiflerinden Abdoulaye Bamba'nın da oynaması beklenmiyor. Bu maç sonrası 10 sezonluk Angers macerasına nokta koyacak olan TD Stephane Moulin; "Buradan başım dik olarak ayrıldığım için çok mutluyum..." dedi.

ANGERS - LILLE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Milli yıldızlarımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve son haftalarda özellikle Burak Yılmaz'ın sırtladığı Lille, iddiasız Angers karşısında kazanıp şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kaptan Jose Fonte cezalı. Sven Botman'ın savunma partneri Tiago Djalo olacak. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boubakary Soumare, Benjamin Andre ile birlikte orta alandaki yükü taşımaya devam edecek. Zeki Çelik sağ bekte, Burak Yılmaz forvette değişmez. Yusuf Yazıcı maçın gidişatına göre kenardan destek verir...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Angers'in iç sahada oynadığı son 4 lig maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Lille'in ligde oynadığı son 6 maçın 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan son 3 maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille kazanır" oldu! %60'lık kesim kazanması halinde PSG'nin maç sonucuna bakmadan şampiyonluğa ulaşacak deplasman ekibine, iddiasız Angers karşısında güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelenin 90 dakikası içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.