Angers - Lille maçı CANLI

Fransa Ligue 1'de tarihi günlerden biri yaşanıyor. Sezon boyunca Mbappe, Neymar, Di Maria ve Veratti gibi süperstarların formasını giydiği PSG'nin önünde yer alan Lille, son maçında Angers deplasmanında...Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Kırmızı-Beyazlı ekip, bitime 1 hafta kala PSG'nin 1 puan önünde yer alıyor. Lille, eğer karşılaşmayı kazanırsa 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak noktalayacak. Lille'in berabere kalması halinde ise Kuzey takımının kupayı müzesine götürebilmesi için ikinci sırada yer alan PSG'nin puan kaybetmesi gerekiyor.





Angers - Lille maçı ilk 11'leri belli oldu!

Angers: Bernardoni, Manceau, Pavlovic, Thomas, Capelle, Bobichon, Mangani, Cabot, Fulgini, Pereira Lage, Diony

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Djalo, Botman, Reinildo, Sanches, Andre, Soumare, Yusuf Yazıcı, David, Burak Yılmaz





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Maçtan dakikalar

6.dakika Yusuf Yazıcı sağ ayağıyla vurdu şutu auta gitti

GOL! Lille, Jonathan David ile 1-0 öne geçti. Renato Sanches ara pasını verdi kaleci ile karşı karşıya kalan David plase bir vuruşla golü attı

Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçında Neymar kazanılan penaltıyı kaçırdı

27.dakikada Burak savunmanın arkasına sarktı pasında Yusuf hamle yaptı ancak öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçının 37.dakikasında Di Maria, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

GOL! 45.dakikada Lille, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçti

48.dakikada Renato Sanches kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti

















Milli yıldızlardan 39 gollük katkı

Milli futbolcularımız Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne çok önemli bir katkı verdi. Savunmanın vazgeçilmez ismi sağ bek Zeki Çelik 29 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı, 32 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist yaptı. Golcü Burak Yılmaz ise 28 mücadelede 16 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.