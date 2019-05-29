Angelos Anastasiadis: Türkiye bizden daha hazır

Anastasiadis, Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecekleri özel maçın, hatalarını görmek açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Yunan teknik adam, Türkiye’de oldukları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin dostluk maçı oynamayı kabul etmesinden dolayı mutluyuz. İki takım için de gayet zorlu bir karşılaşma olacak. Önümüzdeki günlerde (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde) hem Türkiye hem de Yunanistan için zorlu iki mücadele geliyor. Yarınki dostluk mücadelesi hatalarımızı görmek açısından örnek teşkil edecek. Bu dostluk maçıyla, bizim İtalya, Türkiye’nin de Fransa maçına hazır olacağına inanıyorum. Maçta en büyük kazanımın bu olacağını düşünüyorum."

"İdeal kadroyla sahada olmalıyız"

Anastasiadis, yarınki karşılaşmada kadroda önemli değişiklikler yapmayacağını aktararak, "Yarın ideal kadromuzla sahada olmalıyız. Yüzde 100 hazır değiliz. Türkiye bizden daha hazır. Ancak bunlar bahane olamaz. Görevimizi yapmak zorundayız. Futbolcularıma inanıyorum. Tam hazır değiliz ama ben olumlu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da ligin erken bitmesinin kendilerini zorladığını da vurgulayan Anastasiadis, futbolcuların milli takımda konsantrasyon sorunu yaşadığını aktardı.

Koulouris: "Kendimizi test edeceğiz"

Yunan milli futbolcu Efthymios Koulouris, Hollanda’da iyi bir hazırlık kampı geçirip Antalya’ya geldiklerini söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye ve Yunanistan’ın zorlu gruplarda mücadele verdiğini dile getiren Koulouris, şunları kaydetti:

"Türkiye karşılaşmasıyla kendimizi test etmek, yanlışlarımızı görmek ve grup maçlarına hazırlanmak istiyoruz. Hollanda kampında, aile olmanın önemini kavradık. Bu duyguyu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Yunan milli takımıyla da gol atmam önemli. Esas önemli olan takımımızın kazanması. Bütün arkadaşlarım hazır. Türkiye ile oynayacağımız dostluk maçından galip ayrılmak istiyoruz."