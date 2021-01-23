Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşleşmesinin ardından iki takım taraftarlarının sürekli olarak Twitter'da kendisini etiketleyerek mesaj atmaları üzerine, "Türk taraftarlara sesleniyorum. Söyleyecekleriniz pozitif şeyler değilse, lütfen beni etiketlemeyin ya da DM atmayın. Teşekkürler!" yazdı.

Tecrübeli basketbolcu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 2014 yılında Rusya'da Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Kupası finalinde karşılaşmış ve Sarı Kırmızılılar maçtan galibiyetle ayrılarak kupayı kaldırmıştı. Galatasaraylı taraftarlar Angel McCoughtry'e o gün hatırlatıp yine Fenerbahçe karşısında kazanılması gerektiğini belirtirken Fenerbahçeliler ise onun Galatasaray'da oynamasından ötürü tepki mesajları gönderiyorlar.







