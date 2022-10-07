Benfica, Real Madrid, Manchester United ve PSG maceralarının ardından sezon başında İtalyan devi Juventus'a imza atan Angel Di Maria korku dolu anlar yaşadı... Dünya futbolunun önemli yetenekleri arasında yer alan Arjantinli futbolcu evde olduğu sırada hırsız şokuyla karşı karşıya kaldı.

Tedirgin oldu

34 yaşındaki futbolcu, İtalya'da yeni tuttuğu evinde otururken, 3 hırsız fırsat kolluyordu. Bu fırsatı bulduğunu düşünen hırsızlar Di Maria'nın evine girmeye çalıştı. Ancak bu hırsızlık girişimi fark edilince başarısızlıkla sonuçlandı. Güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesi sonrasında hırsızlık girişimi başarıyla önlendi. Ancak Di Maria'nın bu durumdan oldukça tedirgin olduğu belirtildi.

6 maçta, 1 gol, 4 asist

Tecrübeli oyuncu, Juventus'a çabuk uyum sağladı. 3 ay önce Çizme devine katılan Arjantinli yıldız, Siyah-Beyazlı formasıyla 6 maça çıkarken, 1 gol, 4 asistlik katkısıyla kısa sürede klasını gösterdi.

Devler Ligi'nde gözü zirvede

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanan ve Juventus'un 3-1 kazandığı Maccabi Haifa karşılaşmasında 3 asist birden yapan Angel Di Maria vatandaşı Lionel Messi'yi geride bıraktı. Devler Ligi'nde 38 gol pası veren tecrübeli yıldız, 42 asisti bulunan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya bir adım daha yaklaştı. Benfica, M.United ve PSG formaları giyen Di Maria, 5 asist daha yaparsa bu alanda zirveye çıkacak.

Eşi flaş bir itirafta bulunmuştu

Arjantinli ünlü futbolcu Angel Di Maria’nın eşi Jorgelina Cardoso, Arjantin televizyon kanalı LAM için yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Cardoso, Maria’nın Premier Lig (İngiliz Futbol Ligi) ekiplerinden Manchester United’a sadece para için transfer olduğunu itiraf etmişti. Cardoso, "Bir gün Angel yanıma geldi ve bana ‘Manchester United’dan gelen şu teklife bakın’ dedi. Gitmek istemedim ve ona yalnız gitmesini söyledim. Bana birlikte gitmemizi istediğini söyledi. Teklif edilen para İspanyolların teklif ettiğinden çok daha fazlaydı. Bu yüzden kabul ettik ve gittik. Bir şirkette çalışıyorsanız ve size iki kat maaş teklif edilirse koşarsınız" ifadelerini kullanmıştı.



