Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e Angel Di Maria'dan kötü haber. 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ole'de yer alan habere göre PSG'nin yıldız futbolcusu Angel Di Maria'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Arjantinli yıldızın semptom göstermediği ve izolasyona alındığı belirtildi.

Bu sezon PSG forması ile 16 maça çıkan Angel Di Maria, 3 gol, 5 asistlik performans göstermişti.

Messi'nin testi negatife dönmüştü

Fransız ekibinin bir diğer Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. PSG geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Messi'nin testinin negatife döndüğünü duyurmuştu.



