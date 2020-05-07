Manchester United'da barınamayan ve bir sezon sonra Fransa'nın Paris Saint Germain takımına transfer olan Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso, Los Angeles de la Manana isimli bir televizyon programında İngiltere için ağır ifadeler kullandı. İngiltere deneyimini korkunç olarak nitelendiren Jorgelina Cardoso, Ada'dan 'B...k çukuru' olarak bahsetti.

Manchester United'a kulüp rekoru kırarak transfer olan Maria'nın, İngiliz ekibine gitmeden önce gelen teklifi kendine açıkladığını belirten Cardoso, "Bana, -Manchester United'dan teklif var. Belki daha fazla kazanırız- dedi. Ben de 'Olmaz, imkanı yok. Kendi başına gidersin' dedim. Ancak "Hayır, haydi. Gidiyoruz" yanıtı verdi" dedi.

"Çok fazla para vardı; ancak İspanyollar bizi 'peseteros' (Sadece parayı düşünen) olarak adlandırdı." diyen Jorgelina Cardoso, "Haklılardı. Eğer çalışıyorsanız ve size başka bir yerden iki katı teklif edilirse, bunu kabul edersiniz. Manchester'a gitmek istemedim. Sergio Aguero ile evlenen Gianinna Maradona ile arkadaştım ve Angel, Madrid'deyken 2-3 günlük tatilde onları ziyaret ettik. 'Korkunçtu.' Her şey korkunçtu, eve gittik ve 'Görüşürüz arkadaşlar, biz gidiyoruz' dedik. Angel di Maria'ya -İngiltere dışında herhangi bir ülkeye git- dedim. Bir sene sonra İngiltere'deydik ve korkunçtu, bir b..k çukuruydu" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de deneyimlediği tek bir olumlu şey olmadığını dile getiren Cardoso şöyle konuştu:

"Kadınların hepsi sıska ve kuralcıydı. Tuhaf. Yolda yürüyorsunuz ve sizi öldürüp öldürmeyecekleri belli değil. Yemekler iğrençti. Kadınlar aşırı makjaylıydı ve 9 yaşındaki oyuncak bebekler gibiydiler"

Old Trafford'da 1 sezon kalabilen ertesi sezon ise PSG'ye 63 milyon Euro'ya transfer olan Arjantinli, United'ta 32 maçta sadece 4 gol attı. PSG'de ise 217 maçta 80 gol kaydetti.







