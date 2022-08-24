Arjantinli ünlü futbolcu Angel Di Maria’nın eşi Jorgelina Cardoso, Arjantin televizyon kanalı LAM için yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Cardoso, Maria’nın Premier Lig (İngiliz Futbol Ligi) ekiplerinden Manchester United’a sadece para için katıldığını itiraf etti.

"İki kat maaş teklif edilirse koşarsınız"

Jorgelina Cardoso, eşi Angel Di Maria hakkında yaptığı açıklamalar ile herkesi şaşırttı. Di Maria’nın Premier Lig'e nasıl katıldığını anlatan Cardoso, bu tercihin sadece para için olduğunu şu sözlerle itiraf etti: "Bir gün Angel yanıma geldi ve bana ‘Manchester United’dan gelen şu teklife bakın’ dedi. Gitmek istemedim ve ona yalnız gitmesini söyledim. Bana birlikte gitmemizi istediğini söyledi. Teklif edilen para İspanyolların teklif ettiğinden çok daha fazlaydı. Bu yüzden kabul ettik ve gittik. Bir şirkette çalışıyorsanız ve size iki kat maaş teklif edilirse koşarsınız."

"Her şey mükemmelken teklif geldi"

Konuşmasında eski Manchester City oyuncusu Sergio Agüero’nun eşi Gianinna Maradona ile Manchester’a tatile gittiğinden bahseden Cardoso, hiçbir şeyi beğenmediğini belirtirken, "Sergio Agüero'nun eşi Gianinna Maradona ile arkadaştık ve Manchester'a tatile gittik. Her anı korkunçtu. Tatilden eve geldik ve dedim ki: ‘Eğer bir gün transfer olursan, İngiltere dışında dünyanın herhangi bir yerinde olduğundan emin ol.’ Kesinlikle hiçbir şeyi beğenmedim. İnsanların hepsi bir tuhaf. Etrafta dolaşıyorsun ve seni öldürüp öldürmeyeceklerini bilmiyorsun. Yemeklerin hepsi iğrenç. Kadınlar ise porselen gibi görünüyorlar. Angel ile Madrid’deyken dünyanın en iyi takımıyla beraberdik ve hava, yemekler kısacası her şey mükemmeldi. Ama sonra United’ın teklifi geldi." dedi.

"Kendimi öldüreceğimi söyledim"

Açıklamalarının devamında bu transferi hiçbir zaman istemediğini, bu yüzden Angel Di Maria ile kavga ettiklerini ve Arjantinli futbolcunun bu teklif ile finansal olarak daha iyi olacakları konusunda ısrar ettiğini de söyleyen Carsodo, "Bana finansal olarak daha iyi olacağımızı ve gitmemiz gerektiğini söylediği zaman kavga ettik. Onu bu transfer yüzünden suçlamıyorum ama gerçekten korkunçtu. Ona 'Hayatım gecenin şu ikisinde kendimi öldüreceğim’ dedim." ifadelerini kullandı.

Zararına satıldı

Angel Di Maria, 2014’ün Ağustos ayında Real Madrid’den Manchester United’a 59.7 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. O dönemin en pahalı transferlerinden biri olan Di Maria, 11 ayın ardından hayal kırıklığı yaratan bir sezondan sonra 15 milyon sterlin zarar ile Paris Saint-Germain’a tranfer olmuştu.

(Ajansspor)