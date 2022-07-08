Kariyerinde Benfica, Real Madrid, Manchester United ve PSG gibi devlerin formasını giyen Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu... Arjantinli futbolcu, PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus'la yaptığı görüşmeler sonucunda İtalyan deviyle anlaşma sağladı.

Çizme ekibine imza atmak için Torino'ya giden 34 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Yıldız oyuncunun gün içerisinde Siyah-Beyazlılar'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Di Maria için kariyerinde toplamda 179 milyon Euro bonservis ödendi.







