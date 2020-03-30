Angel Correa annesine destek olmak için saçlarını kazıttı

Atletico Madrid'in 25 yaşındaki Arjantinli futbolcu Angel Correa, kanser tedavisi gören annesi Marcela Martinez'e destek olmak için saçlarını kazıttı. Instagram hesabından annesiyle olan fotoğrafını paylaşan Correa, ''Bu savaşı kazandın, sen bizim savaşçısın, seni daha çok seviyoruz. Savaş alanında ateşkes yok, bedeninize dokunabilirler ama ruhunuza asla.'' notunu düştü. Bu paylaşıma binlerce ve beğeni yorum geldi.

Correa'nın takım arkadaşları Gimenez ve Saul da Marcela'ya destek olmak için saçlarını kazıtan diğer isimler oldular.

Trajedilerle dolu bir hayat

2017 yılında Arjantin'de yayınlanan El Enganche'ye konuşan Correa, çocukluğundan beri yaşadıkları ve zorlu hayatıyla ilgili ilk kez konuşmuştu. Henüz 10 yaşında babasını kaybettiğini açıklayan yıldız oyuncu, daha sonra iki erkek kardeşinin vefat ettiğini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çocukluğumdan beri öyle olaylar yaşadım ki sığındığım tek yer futbol oldu. Babamı kaybettiğimde daha 10 yaşındaydım. Her şey beni kötü hissettiriyordu. Sonra futbolda teselli buldum. Tam her şey olunda gidiyor derken iki erkek kardeşimi de kaybettim. Bütün bunları unutmak istiyordum. Sadece ve sadece futbola sarıldım.

'Annemi gülümsetebilmek için her gün elimden gelen her şeyi yapıyordum'

Kendini futbola ve annesine adar genç Arjantinli futbolcu, ''Annem çok acı çekti. Eşini kaybetti, çocuklarını kaybetti. Ben de babamı ve kardeşlerimi kaybetmiştim ama kendini annemin yerine koyamıyordum bile. Evlatlarını kaybetmek, eşini kaybetmek ne büyük bir acı. Onu gülümsetebilmek için her gün elimden gelen her şeyi yapıyordum. Onun tek sığınağı bendim, benim de o" ifadelerini kullanmıştı.



