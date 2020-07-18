Anemi, her yaşta ve türde sıklıkla görülen bir hastalıktır. Halk arasında kansızlık olarak biliniyor. Doğumsal olabileceği gibi, çeşitli nedenlerle sonradan da görülebiliyor. Tedavi edilmediği zaman vücutta sorunlara yol açıyor. Oksijen yetersizliğinden dolayı tüm iç organlar ve kaslar zorlanıyor.

Anemi (Kansızlık) nedir?

Hemoglobin, kana rengini veren ve oksijenin hücrelere taşınmasını sağlayan proteindir. Kırmızı kan hücreleri (alyuvar) tarafından taşınır. Kanda bulunan hemoglobin proteinin normal seviyenin altına düşmesi veya alyuvarların sayısının azalmasına anemi (kansızlık) deniliyor.

Aneminin; demir eksikliği, B12 eksikliği, talasemi, kronik hastalık, orak hücreli, aplastik, hemolitik anemiler gibi çeşitleri bulunuyor. Genellikle diğer hastalıklara bağlı olarak vücudun sağlıklı kırmızı kan hücresi üretme kabiliyeti etkilendiğinde veya anormal olarak kırmızı kan hücresi yıkımı veya kaybı arttığında ortaya çıkıyor.

Anemi nedeniyle, vücuda yeterince oksijen taşınamıyor. Oksijen yetersizliğinden dolayı da tüm iç organlar ve kaslar zorlanıyor. Bu durum da vücutta ağrılara, duygu durum bozukluklarına, unutkanlığa el ve ayaklarda uyuşmaya yol açıyor.

Anemi, ilk kez bir sağlık muayenesi veya başka rahatsızlıklar için yapılan testler sırasında istenen Tam kan sayımı testi ile saptanabiliyor. Test sonuçları anemiyi gösteriyorsa ardından kan yayma preparatı veya bir formül lökosit testi uygulanıyor. Testlerin sonunda kansızlığa yol açan nedenler tespit edilebiliyor.

Anemi neden olur?

Doğumsal ve yetişkinlik döneminde ortaya çıkan anemilerin farklı nedenleri bulunuyor. Yetişkin dönemi aneminin demir, B12 ve folik asit eksikliği nedenleri bulunuyor.

- Demir, B12 veya folik asit bakımından fakir beslenme,

- Mide-bağırsak sorunları,

- Kadınlarda regl döneminde fazla kan kaybetme,

- Travma veya iç kanama sonucunda fazla kan kaybetme,

- Çölyak ve gastrointestinal sistem hastalıkları

- Üç aydan önce veya sık sık verilen yapılan kan bağışları kansızlığa yol açabiliyor.

Doğumsal olarak gelişen anemiler genetik faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte yeni doğan veya küçük yaşta çocuklara sık sık kan testleri yapılması, talasemi (Akdeniz anemisi) ve orak hücre hastalıkları neden olarak kabul ediliyor.

Anemi belirtileri nelerdir?

* Halsizlik, yüzde, gözde veya tırnak yataklarında solgunluk, tırnakların kırılgan ve sağlıksız olması

* Baş dönmesi, baş ağrısı, göz kararması, çarpıntı ve nefes darlığı, kulak çınlaması

* Unutkanlık

* Saç dökülmesi

* Erken yorulma

* Üşüme

* Dudakta, vücudun çeşitli yerlerinde çatlaklar

* Huzursuz bacak sendromu, kas ağrıları

* Düzenli beslenmeye rağmen zayıflama

* Konsantrasyon bozukluğu anemi belirtileri arasında yer alıyor.

Anemi tedavisi nasıl yapılır?

Aneminin tedavisi, türüne, seyrine ve şiddetine bağlı olarak değişebiliyor. Tedavinin temel amacı anemiye neden olan etkeni ortadan kaldırmaktır. Buna göre;

Demir eksikliği anemisinde, demir takviyeleri veya diyet değişiklikleri uygulanıyor. Hamilelerde demir takviyesi doktorun önerisine göre gerçekleştiriliyor.

B12 eksikliğine bağlı anemide, damla veya enjeksiyon yardımıyla vitamin diyet takviyesi veriliyor.

Talasemi’de; folik asit takviyesi, dalağın çıkarılması ve bazen kan ve kemik iliği nakli tedavileri uygulanabiliyor.

Kronik hastalık anemisinde; Hastalığın kronik altta yatan ciddi bir durumla ilişkili olabilir. Tek bir tedavisi yoktur ve hedef nokta altta yatan durumdur. Kronik hastalığa bağlı olarak tedavi yöntemi uygulanıyor.

Aplastik anemide, hastaya kan veya kemik iliği nakli yapılır.

Orak hücreli anemide; Oksijen desteği, ağrı kesici ilaçlar ve damar içi sıvı takviyesi yapılır. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi, folik asit takviyeleri ve kan nakli gerekli olabilir.

Hemolitik anemilerde; Kırmızı kan hücrelerine saldıran, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar verilir.

Anemiye iyi gelecek yiyecekler ve öneriler

Anemi bağışıklık sistemini zayıflattığından enfeksiyonlara ve inflamatuar hastalıklara yakalanma riskiniz yüksektir. Günlük olarak yeterince C vitamini alırsanız bağışıklık sisteminizi güçlendirirsiniz. Aynı zamanda demirin emilimini de sağlamış olursunuz. Portakal, bir bardak limon suyu C vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Yeşil sebzeler olarak; ıspanak, kereviz, hardal yeşili ve brokoli zengin demir kaynaklardır. Ispanağı pişirerek yemenizde fayda vardır. Taze pancar ve nar suyu harika kan yapıcı ve temizleyicidirler. Pancar folik asit bakımından zengin bir sebzedir. Susam tohumu, özellikle siyah susam demir bakımından oldukça zengindir.