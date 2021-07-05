Fransız devi Paris Saint Germain ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan Kylian Mbappe'ye efsane golcü Nicolas Anelka'dan mesaj var.

The Athletic sitesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anelka, "Seçiminiz futbolda neyi başarmak istediğinize bağlı. En yüksek dereceleri istiyorsan, bir noktada PSG'den ayrılmalısın. Paris'te ne kadar iyisini yaparsan yap her zaman seni eleştirecek birileri olacaktır. En iyi ligler İngiltere ve İspanya. Bu nedenle en iyilere karşı rekabet etmelisin" dedi.









"PSG'deyken kendini ölçemezsin"

42 yaşındaki eski futbolcu ayrıca, Karar vermelisin. Ballon d'Or'u kazanmak, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yolundan gitmek istiyorsan, en iyilerle mücadele etmen gerekiyor. PSG'deyken kendini en iyiye karşı ölçemezsin" diyerek Mbappe'yi uyardı.









Takımdan ayrılması gündeme gelmişti

Mbappe'nin PSG ile 2022 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı ve takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler gündeme gelmişti.