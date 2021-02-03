MENÜ

Anelka Hyeres kulübüne sportif direktör oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ünlü eski futbolcu Nicolas Anelka, sportif direktör oldu. Ulusal 2.Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğüne getirilen 41 yaşındaki Anelka daha önce Lille altyapısında çalıştı

03 Şubat 2021, Çarşamba 18:41 Son Güncelleme:
- A +
Anelka Hyeres kulübüne sportif direktör oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ünlü eski futbolcu Nicolas Anelka, Fransa Ulusal 2.Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğüne getirildi. 41 yaşındaki Anelka daha önce Lille altyapısında görev yapmıştı

Nicolas Anelka'nın sportif direktörü olduğu Hyeres takımını yakın zamanda Mourad Boudjellal satın almıştı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...