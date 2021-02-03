Anelka Hyeres kulübüne sportif direktör oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ünlü eski futbolcu Nicolas Anelka, Fransa Ulusal 2.Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğüne getirildi. 41 yaşındaki Anelka daha önce Lille altyapısında görev yapmıştı

Nicolas Anelka'nın sportif direktörü olduğu Hyeres takımını yakın zamanda Mourad Boudjellal satın almıştı



