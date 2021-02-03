Anelka Hyeres kulübüne sportif direktör oldu
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ünlü eski futbolcu Nicolas Anelka, sportif direktör oldu. Ulusal 2.Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğüne getirilen 41 yaşındaki Anelka daha önce Lille altyapısında çalıştı
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ünlü eski futbolcu Nicolas Anelka, Fransa Ulusal 2.Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğüne getirildi. 41 yaşındaki Anelka daha önce Lille altyapısında görev yapmıştı
Nicolas Anelka'nın sportif direktörü olduğu Hyeres takımını yakın zamanda Mourad Boudjellal satın almıştı