Anelka belgeseli geliyor

Avrupa futbolunun unutulmaz yıldızlarından Nicolas Anelka için flaş bir açıklama geldi. Anelka için ünlü dizi, film ve belgesel platformu Netflix’in bir çalışma içerisinde olduğu belirtildi. Netflix’in Anelka’ya özel bir belgesel çekeceği ve yayınlayacağı aktarıldı.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Anelka’nın kariyer ve hayat öyküsünün izleyiciyle buluşturulacağı bildirildi. Daha önce 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında Fenerbahçe’de oynayan ve bir lig şampiyonluğu kazanan Fransız yıldız, kariyeri boyunca Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City ve PSG gibi dev kulüplerin formasını giymişti. Anelka, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da kazanmıştı. Fransa Milli Takımı ile de EURO 2000 şampiyonluğu kazanan Anelka, 69 milli maçta 14 gol attı.

Son olarak Fransız yıldız Antonie Griezmann’ın da hayatı Netflix’te belgesel olarak yayınlanmıştı. (Skorer)