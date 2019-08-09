Andy Ruiz Jr. - Anthony Joshua rövanşı, ikinci maçı ne zaman?

İngiliz Anthony Joshua ve Meksikalı Andy Ruiz, yeniden ringe çıkıyor.

Ruiz beklentilerin aksine nakavtla kazandığı 7 Haziran'daki maçın ardından Joshua tarafı Cardiff, Ruiz tarafı ise Meksika üzerinde ısrar ediyordu ancak menajer Eddie Horn rövanş maçının resmi açıklamasını yaptı.

Buna göre; Anthony Joshua - Andy Ruiz rövanş maçı Suudi Arabistan'da yapılacak. Maçın tarihi ise 7 Aralık.

Joshua yer ve zaman konusunda son yaptığı açıklamada "Aslında ben Cardiff istiyorum. Ruiz de şampiyon ev tabii ki o da meksika isteyecektir. Bu normal ama şunu söyleyebilirim ki, isterlerse meksika'da olsun hatta hakem de Ruiz'in amcası olsun... Yine de onu bu kez nakavt edeceğim. Onu yere sereceğim" demişti.