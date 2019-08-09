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Andy Ruiz Jr. - Anthony Joshua rövanşı, ikinci maçı ne zaman?

Ağırsıkletin iki önemli ismi Anthony Joshua ve Andy Ruiz Jr. rövanş maçı için anlaştı. İlk maçı Ruiz, nakavtla kazanmıştı.

09 Ağustos 2019, Cuma 21:13
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Andy Ruiz Jr. - Anthony Joshua rövanşı, ikinci maçı ne zaman?

İngiliz Anthony Joshua ve Meksikalı Andy Ruiz, yeniden ringe çıkıyor.

Ruiz beklentilerin aksine nakavtla kazandığı 7 Haziran'daki maçın ardından Joshua tarafı Cardiff, Ruiz tarafı ise Meksika üzerinde ısrar ediyordu ancak menajer Eddie Horn rövanş maçının resmi açıklamasını yaptı.

Buna göre; Anthony Joshua - Andy Ruiz rövanş maçı Suudi Arabistan'da yapılacak. Maçın tarihi ise 7 Aralık.

Joshua yer ve zaman konusunda son yaptığı açıklamada "Aslında ben Cardiff istiyorum. Ruiz de şampiyon ev tabii ki o da meksika isteyecektir. Bu normal ama şunu söyleyebilirim ki, isterlerse meksika'da olsun hatta hakem de Ruiz'in amcası olsun... Yine de onu bu kez nakavt edeceğim. Onu yere sereceğim" demişti.

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