Ballon d'Or'da yaşanan twerk skandalına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Onlardan biri de İskoç raket Andy Murray'di. Murray, Instagram hesabından tepkisini ortaya koydu.

Murray "Kadınlar neden hala bu b..'la uğraşmak zorunda. Mbappe ile Modric'e hangi soruyu sordular, Ada'ya hangi soruyu? Futbolla ilgili bir şeyler olmasını umuyordum" yazdı.

Murray, "İnsanların fazla tepki gösterdiğini, bunun bir şaka olduğunu düşünenlere sesleniyorum. Hayır bu bir şaka değildi" diye yazdı.

Murray tüm spor hayatı boyunca yapılan cinsiyetçiliğin seviyesine şahit olduğunu da sözlerine ekledi.

Arsenal formasını giyen İrlandalı futbolcu Louise Quinn de "Bu artık değişmek zorunda" dedi.

Norveçli futbolcu ödülünü aldıktan sonra törenin sunucusu Fransız DJ Martin Solveig'ten gelen taleple neye uğradığını şaşırmıştı.

Fransız DJ, Hegerberg'ten kalça dansı olarak da biline twerk yapmasını istemişti.

Şoke olan Hegerberg'in bu durumu yüzüne yansırken törende soğuk rüzgarlar esmişti.

Norveçli kadın futbolcu 'Hayır' yanıtını vermiş ve sahneden ayrılmıştı.

Ada, Fransız ekiplerinden Lyon'un geçen sene Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımının bir parçasıydı.

DJ Martin Solveig daha sonra özür dileyerek "Bu kötü bir şakaydı, özür dilemek istiyorum" dedi.