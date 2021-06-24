Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak.

Büyük Britanya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Tokyo 2020'de tek erkeklerde Andy Murray ile Dan Evans'ın ülkeyi temsil edeceği belirtildi.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlarda Andy Murray, çift erkekler kategorisinde ise Joe Salisbury ile takım arkadaşı olacak.

Olimpiyatlarda 2012 ve 2016'da tek erkeklerde şampiyonluk yaşayan ve o dönemde dünya sıralamasında 1 numaraya kadar yükselen 34 yaşındaki Murray, 2017'de kalça ve kasık bölgesinden yaşadığı ciddi sakatlığının ardından birçok kez ameliyat edilmesine rağmen eski form grafiğine bir daha ulaşamamıştı.

Kariyerinde tek erkeklerde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 119'uncusu Murray, Wimbledon'da 2013 ve 2016'da, ABD Açık'ta ise 2012'de kupaya uzanmıştı.

AA