Andy Caroll kimdir, kaç yaşında? İşte dev golcünün kariyeri...

İngiliz ekibi West Ham United forması giyen 29 yaşındaki forvet Andy Caroll'ın ismi Galatasaray ile anılıyor. 1.93 boyundaki forvet oyuncusunun transferi için girişmlerin devam ettiği ve bitme noktasına geldiği öğrenildi. Tüm bunlar yaşanırken Galatasaray taraftarı Andy Caroll kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında? Sorularının cevaplarını arıyor. Andy Caroll ile ilgili bilinmeyenler ve kariyeri ilgili detaylar haberimizde...

Andy Caroll kimdir?

Andrew Thomas "Andy" Carroll (d. 6 Ocak 1989, Gateshead - İngiltere) West Ham United FC'nin İngiliz milli oyuncusu.

Newcastle United FC'den tam 35 Milyon sterline (41 Milyon €) Liverpool FC'ye transfer olmuştur.Liverpool'da bekleneni veremeyen Carroll,2012'de West Ham United FC'ye kiralık olarak transfer olmuştur.

Carroll, 18 Haziran 2013 tarihinde kiralık olarak formasını giydiği West Ham United'a 15 milyon sterlin karşılığında transfer oldu.

Carolll'un kulüp kariyeri... Maç Gol

2006–2011 Newcastle United FC 80 (31)

2011-2013 Liverpool FC 44 (6)

2012-2013 West Ham (kiralık) 24 (7)

2013- West Ham United 67(15)

İngiltere milli takımı kariyeri...

17 Kasım 2010 tarihinde Fransa'ya karşı oynanılacak olan dostluk maçı için İngiltere kadrosuna çağrıldı. 15 Mayıs 2012 tarihinde Carroll, 2012 Avrupa Şampiyonası için İngiltere kadrosuna dahil edildi. Milli forma ile 9 maça çıkarak 2 gol kaydetti.