Andropoz erkeklerde yaşlanmaya bağlı olarak gelişen bir durudur. Bu hastalık ile birlikte erkek organı olan testosteron hormonu da azalmaktadır. Andropoz her yaşlı erkekte görülebilen bir durumdur. Andropoz tanısı yalnızca bir doktor tarafından konulur. Bu yüzden andropoz belirtisini yaşıyorsanız mutlaka bir üroloğa başvurmanız gerekmektedir.

Andropoz nedir?

Erkeklerde yaşa bağlı olarak gelişen bir durumdur. Yaşlanmaya bağlı olarak erkeklik hormonu olan testosteron seviyesinde azalma, cinsel fonksiyonlarda ki bozukluklar andropoz ile ilişkilendirilir. Andropoz doğal olarak gelişen bir durumdur. 30'lu yaşlardan sonra her erkekte testosteron seviyesinde yaklaşık olarak azalma başlar. Bu şekilde andropoz bulgusu da ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

Andropoz belirtileri nelerdir?

- Aşırı terleme ve sıcaklık basma hissi

- Ciltte gözlemlenen kuruluklar

- Uzun süredir devam eden halsizlik ve yorgunluk hissiyatı

- Dikkat dağınıklığı

- Kansızlık belirtileri

- Uyku düzensizliği yaşama

- Zihinsel olarak yapılan faaliyetlerde azalma ve dikkat eksikliği

- Kemik erimesi

- Memede yaşanan irileşme

- Göbek bölgesinde aşırı yaşlanma ve derinin bazı alt tabakasında ki yağlanmalar

- Sabah ereksiyonu yaşamama veya sabah ereksiyonunda azalmalar gözlemlenmesi

- Sakal büyümesinde azalmalar yaşanması

- Cinsel isteğin azalması

- Cinsel fonksiyonlarda bozukluk yaşanması

Andropoz tedavisi nasıl yapılır?

Andropoz tedavisi hastalığın belirtilerine yönelik olan tedavi seçenekleridir. Eğer andropoz belirtileri günlük hayatta yaşamınızı kısıtlamıyorsa tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Andropoz tedavisinde birincil doğru tedavi seçeneğini uygulayabilmek için doktor hasta ilişkisi çok önemlidir. Yaşanan bütün belirtiler doktor ile aynı şekilde paylaşılmalıdır. Andropoz tedavisinde hormon replasman tedavisi seçeneği mevcuttur. Özellikle sık sık spor yapmak ve spor geçmişi olan kişilerde andropoz dönemi daha geç yaşanır. Bu yüzden andropoza erken yakalanmamak için sık sık spor yapmak ve egzersizi bir hayatımızın parçası haline getirmeliyiz.

Bu tedavi seçeneğinde erkeklik performansının arttırıcı streoidler hastaya verilir. Böylece hastanın testosteron seviyesi tekrardan yükseltilmesi amaçlanır. Andropoz tedavisinde uygulanan bu yöntem her hastaya uygun olmayabilir. Özellikle prostata bağlı olarak gelişen diğer hastalıklar da varsa bu tedavi seçeneği uygun görülmeyecektir. Replasman tedavi seçeneğine yalnızca bir doktor karar verebilir. Bunun için bir ürolog doktorunuzdan yardım alabilirsiniz.

Andropoz neden olur?

Andropoz yaşla birlikte ortaya çıkan bir bulgudur. Yaşa bağlı olarak vücuttaki testosteron seviyesi düşme eğilimine girer. Buda andropoza neden olmaktadır. Andropoz sadece erkeklerde gözlemlenir. Ayrıca yaşlılığa bağlı olarak vücutta yine testosteron üretimi azalacaktır. Bu etmen de yine andropoza neden olan bir başka nedendir. Andropoz bulguları yaşayan kişilerde ruhsal ve fiziksel çöküntüler meydana gelebilir. Aşırı stres yapmak vücudun testosteron seviyesini doğrudan etkileyeceğinden dolayı stressiz bir yaşam sürmek andropozun daha geç başlamasına önemli katkısı olacaktır.

Andropoz nasıl geçer?

Andropoz belirtilerini geçirmek için yaşam kalitenize ve beslenmenize maksimum düzeyde dikkat etmelisiniz. Hastalığın geçirilmesi için hem psikolojik hem de fiziksel olarak tedavi seçenekleri uygulanıyor. Doğal yollardan verilen testosteron arttırıcı gıdalar ile birlikte andropoz bulguları da azalacaktır. Ayrıca psikolojik olarak kendini kötü hisseden andropozlu kişiler de psikolojik olarak destek alarak hastalığı geçirmektedir. Andropozu tetikleyen hormonsal hastalıklara yönelik tedavi seçenekleri de Andropozun geçirilmesi için en önemli noktalardan biridir. Andropoza yönelik olarak uygulanan beslenme yöntemleri ve fiziksel antrenmanlar andropozu geçirmek için kullanılmaktadır.

Andropoz dönemi ne kadar sürer?

Andropoz dönemi genel olarak her erkekte aynı sürmez. Bazı kişiler bu dönemi daha uzun geçirebildiği gibi bazı kişiler ise andropoz dönemini daha kısa geçirebilir. Andropoz dönemi yaşa bağlı olarak geliştiğinden dolayı herkesin andropoza girme yaşı aynı olmayacaktır.

Andropoz psikolojik belirtileri nelerdir?

- Depresif bir ruh haline bürünme

- Kendini mutsuz ve yorgun hissetme

- Yaşam kalitesinin düşmesi

- Alınganlık hissiyatının üst düzeye çıkması

- Endişe hissi

- Panik bozukluğu

- Aşırı sinirlilik hali